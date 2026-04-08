Matteo Salvini ha annunciato che l’Italia non stipulerà più accordi energetici con la Russia per gas e petrolio fino alla fine delle ostilità in Ucraina. La decisione riguarda tutte le nuove intese e si applica ai contratti già esistenti, che resteranno in vigore fino a eventuali modifiche. La posizione è stata comunicata pubblicamente senza indicare un arco temporale preciso per il ritorno a eventuali negoziati.

Matteo Salvini ha fissato un perimetro netto sui rapporti con la Russia: nessun nuovo accordo energetico per gas e petrolio fino alla cessazione delle ostilità in Ucraina. Il leader della Lega ha espresso questa posizione durante un incontro con i rappresentanti della stampa estera. L’attuale quadro geopolitico rende prematuro ogni tentativo di ripresa dei flussi commerciali energetici con Mosca. La priorità assoluta resta l’interruzione dei combattimenti, condizione essenziale prima di rimettere al centro del tavolo il business delle materie prime. Questa linea di condotta si inserisce in una strategia europea più ampia. L’intera Unione Europea è impegnata a ripensare i propri schemi di approvvigionamento dopo che i legami con la Russia sono stati spezzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia, Salvini blocca gas e petrolio: stop a ogni accordo

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