Salvini contro Tajani sul petrolio russo Scontro sullo stop alle sanzioni anti-Putin

Il vicepremier della Lega e il vicepremier di Forza Italia si sono scontrati pubblicamente sulla questione delle sanzioni contro la Russia e sull’importanza di mantenere o meno il blocco sul petrolio russo. Entrambi ricoprono il ruolo di vicepresidenti del consiglio dei ministri e hanno espresso opinioni divergenti in merito alle decisioni di politica energetica. La discussione si è svolta durante una conferenza stampa a Roma.

Roma, 14 marzo 2026 – Sono entrambi vicepresidenti del consiglio dei ministri. Uno della Lega l’altro di Forza Italia. Ruoli ricoperti per l’importanza dei partiti nella coalizione di Governo accanto alla presidente Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. Nonostante ciò su molti temi sono divisi. Non è la prima volta. Ultima divergenza in ordine cronologico fra Matteo Salvini e Antonio Tajani riguarda le sanzioni sul petrolio e il gas russo. Zelensky: allentamento sanzioni può portare 10 mld dollari a Mosca (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Salvini: “Bene Trump sulle sanzioni alla Russia” "C'è la principale potenza dell'Alleanza... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini contro Tajani sul petrolio russo. Scontro sullo stop alle sanzioni anti-Putin Articoli correlati Salvini e Tajani: scontro sul petrolio russoLa questione delle sanzioni al petrolio russo ha generato un forte scontro tra due vicepremier, con posizioni diametralmente opposte che riflettono... L’india torna al petrolio russo: 30 giorni di deroga alle sanzioni Usa. E ora Putin potrebbe alzare il prezzo del suo greggioGli Usa allentano le sanzioni sulla Russia, consentendo alle raffinerie indiane di acquistare milioni di barili di petrolio del Cremlino, a patto che... Una raccolta di contenuti su Salvini contro Tajani sul petrolio... Temi più discussi: Caro carburante, Tajani e Salvini: pronti a sanzionare le speculazioni; Crisi in Medio Oriente, il Presidente Meloni presiede un nuovo vertice a Palazzo Chigi; Enews 1090 venerdì 6 marzo 2026; Logistica, al via la 5ª edizione di LetExpo a Veronafiere. Conflitto Iran mette a rischio imprese e commercio mondiale. VIDEOINTERVISTE E INTERVENTI: Fitto, Salvini, Tajani, Lollobrigida, Perego (Difesa), Liardo (Guardia Costiera). Caro carburante, Tajani e Salvini: pronti a sanzionare le speculazioniI due vicepresidenti del Consiglio dei ministri, intervenuti all'inaugurazione di LetExpo, puntano il dito contro chi tenta di guadagnare dalla delicata situazione geopolitica. E rilanciano il dossier ... rainews.it Tajani bagna il naso a Salvini.Tante piccole scosse, ma per il momento nessun terremoto. La Supermedia Youtrend per Agi, aggiornata al 12 febbraio, fotografa un quadro politico in movimento leggero ma significativo. Fratelli d’Ital ... lospiffero.com Sanzioni alla Russia, scontro Salvini-Tajani. Il ministro degli Esteri: "Nessuno stop" x.com La dichiarazione definitiva di Giorgia Meloni sul referendum del 22 e 23 marzo; Matteo Salvini e TonyPitony; Nicola Gratteri e Il Foglio; Fratelli d'Italia, le accise sulla benzina e un Sal Da Vinci sempre più centrale nel dibattito politico. Nel frattempo, alla Camer - facebook.com facebook