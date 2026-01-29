Permesso di soggiorno e lavoro unico in 90 giorni via alla riforma | i nuovi obblighi

In Italia, cambia tutto: il governo ha approvato una nuova riforma che unifica permesso di soggiorno e lavoro in un unico documento. Ora, in 90 giorni, chi vuole entrare o lavorare nel paese dovrà ottenere un permesso unico, riducendo i passaggi e le attese. La novità arriva con un decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, che mira a semplificare le procedure e rendere più rapido il rilascio dei documenti per i cittadini stranieri.

In una recente riunione, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 20241233, in tema di semplificazione dei permessi di soggiorno. Il nuovo provvedimento stabilisce una procedura unica di domanda per il rilascio del documento che consente ai cittadini di Paesi extracomunitari di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato Ue. L’intervento normativo si inserisce nel più esteso scenario delle politiche europee, orientate a sburocratizzare le procedure amministrative, garantendo un nucleo comune di diritti ai lavoratori di altri continenti che soggiornano regolarmente nel territorio comunitario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Permesso di soggiorno e lavoro unico in 90 giorni, via alla riforma: i nuovi obblighi Approfondimenti su Permesso Soggiorno Lavoro Lavoro: da Cdm ok a attuazione direttiva Ue permesso unico Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare un decreto legislativo per attuare la direttiva UE 20241233, che introduce una procedura unica per la richiesta di permesso di soggiorno e lavoro per cittadini di paesi terzi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. How to Fill the Kit for the Permesso di Soggiorno Lavoro Subordinato - Residence Permit Italy Ultime notizie su Permesso Soggiorno Lavoro Argomenti discussi: Governo: norme europee sulla domanda di permesso unico di soggiorno e lavoro; Migranti, ecco come cambia il permesso unico: rilascio finale entro 30 giorni; Permessi di soggiorno: il TAR Lazio ordina un’istruttoria sui ritardi della Questura di Roma; Crotone: la Polizia di Stato rimpatria un cittadino extracomunitario irregolare ed effettua controlli. Permesso di soggiorno e lavoro unico in 90 giorni, via alla riforma: i nuovi obblighiMeno burocrazia, più tutele e tempi certi con il nuovo permesso unico Ue per lavoro e soggiorno: le novità per lavoratori e imprese ... quifinanza.it Permesso di lavoro e soggiorno in UE: decreto approvato, cosa cambiaapprovato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del 24 aprile 2024, ... fiscoetasse.com Permesso di soggiorno, Usb migranti incontra il Prefetto: «Impegno per velocizzare i tempi» x.com La misura, introdotta il 29 febbraio 2024, prevede un permesso di soggiorno temporaneo per i lavoratori extra-Ue altamente qualificati che decidono di svolgere l’attività da remoto in Italia. Tutti i dettagli https://shorturl.at/eOysM #skytg24 #news #videocard - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.