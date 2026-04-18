Salvini | Mando un abbraccio a Viktor Orban un amico e un patriota – Il video

Il leader di un partito politico ha inviato un messaggio di vicinanza a un leader di un altro paese, definendolo un amico e un patriota. In un video pubblicato, ha anche affermato che il movimento dei patrioti non si considera un partito politico, ma una famiglia. La dichiarazione è stata fatta durante un evento a Milano il 18 aprile 2026 e riguarda i rapporti tra i due esponenti politici.

(Agenzia Vista) Milano, 18 aprile 2026 ""Il movimento dei patrioti non è un movimento politico, è una famiglia. È una comunità. E in una comunità quando qualcuno ha un momento di difficoltà, le mani di migliaia di amici si allungano per confortarlo e aiutarlo a rialzarsi. L’abbraccio mio e di tutta Piazza del Duomo a un amico e un patriota che si chiama Viktor Orbán", così il leader della Lega Matteo Salvini alla manifestazione dei Patrioti a Milano. Courtesy: PatriotsEu Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Dalla laurea al libro scandalistico, la versione di Claudia Conte in una lettera del legale: «Zero favoritismi e illegalità» C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito.🔗 Leggi su Open.online

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