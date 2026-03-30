Ecco come Viktor Orban è diventato il miglior amico di Putin in Europa

Nel 1989, un giovane leader ungherese sale sul palco per chiedere il ritiro delle truppe sovietiche dal suo Paese, segnando un punto di svolta nella sua carriera politica. Negli anni successivi, ha rafforzato alleanze con la Russia, consolidando rapporti stretti con il presidente russo. La sua strategia ha portato a un rafforzamento delle relazioni tra Budapest e Mosca, con incontri ufficiali e accordi bilaterali.

C’è un’immagine che più di tutte racconta la traiettoria politica di Viktor Orbán. È il 1989, la Cortina di Ferro sta crollando e un giovane leader ungherese sale sul palco per chiedere il ritiro delle truppe sovietiche dal suo Paese. Tra chi assiste c’è Zsuzsanna Szelényi, allora membro della guardia d’onore per la risepoltura di Imre Nagy, simbolo della rivolta del 1956 contro Mosca. Orbán, con parole che oggi suonano quasi paradossali, invoca la fine della dittatura comunista e la libertà per l’Ungheria. Nulla, in quel momento, lascia immaginare che quello stesso uomo sarebbe diventato, decenni dopo, il leader europeo più vicino al Cremlino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ecco come Viktor Orban è diventato il miglior amico di Putin in Europa Articoli correlati Leggi anche: L'Europa sfida Putin, Rubio vede Orbán I leader europei accusano di “slealtà” il primo ministro ungherese Viktor OrbánI leader dell’Unione europea hanno lanciato dure accuse contro il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che nel vertice di Bruxelles del 19 marzo ha...