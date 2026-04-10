L’Ungheria di Viktor Orbán

Negli ultimi sedici anni, il paese ha subito un'evoluzione politica che lo distingue dagli altri Stati europei. Il primo ministro ha rafforzato il controllo su vari settori, modificando leggi e istituzioni. Sono stati approvati cambiamenti costituzionali e nuove leggi sulla stampa e sulla giustizia. Questi interventi hanno portato a una situazione definita da alcuni come semi-autoritario, con limitazioni alla divisione dei poteri e alla libertà di stampa.

In 16 anni è diventata un'eccezione in Europa: un paese semi-autoritario, dove il primo ministro e i suoi oligarchi hanno infiltrato lo stato e l'economia Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che è in carica dal 2010, è il capo di governo più longevo dell’Unione Europea. Per la prima volta arriva da sfavorito alle elezioni parlamentari di domenica, perché i sondaggi danno avanti il leader dell’opposizione Péter Magyar. Orbán è capo del partito Fidesz, che promuove idee sovraniste, populiste ed euroscettiche, e ha una visione della società influenzata dalla religione cristiana e dai valori cosiddetti “tradizionali” (per esempio, ha sempre ostacolato i diritti della comunità LGBTQ+). 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - L’Ungheria di Viktor Orbán Elezioni Ungheria: i leader della destra sostengono Viktor Orbán in un videoI leader di destra di tutto il mondo si sono uniti per sostenere Viktor Orbán in Ungheria, alludendo al simbolismo che le elezioni del Paese... Elezioni Ungheria: JD Vance arriva a Budapest per sostenere Viktor OrbánA pochi giorni dalle elezioni ungheresi, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato all’aeroporto di Ferihegy di Budapest. How Bad is Viktor Orbán Temi più discussi: La missione di Vance in Ungheria, un assist per Orbán alle urne; Elezioni in Ungheria: per la prima volta Orbán parte da sfavorito; La fine del regno di Viktor Orbán?; Péter Magyar: ce la farà a sconfiggere Viktor Orbán e a cambiare l'Ungheria?. Ungheria 2026: gli ultimi sondaggi politici elettorali, le accuse di Orban e l’intervento di TrumpMagyar ancora avanti sul premier, ma pesano gli indecisi. Publicus: Tisza in testa al 38%, ma un elettore su quattro ancora senza scelta ... msn.com Elezioni Ungheria, Orban accusa l'opposizione: «Complotto per manipolare il voto». E incassa l'endorsement di TrumpSi infuoca il clima in Ungheria in vista delle elezioni politiche di domenica. Mentre l'opposizione guidata da Peter Magyar viene data in vantaggio dagli ultimi sondaggi, il premier ... ilmessaggero.it Dopodomani si vota in Ungheria, dove il sovranista Viktor Orbán è al potere da 16 anni e stavolta rischia di perdere il posto. In suo aiuto sono accorsi tutti i leader della destra europea e mondiale: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, la leader del Rassemblement N - facebook.com facebook Ungheria: le elezioni di domenica per Viktor Orban sono la sfida più difficile dal 2010 x.com