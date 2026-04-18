Un corteo organizzato dalla Lega è partito da Corso Venezia e si concluderà in piazza Duomo con un comizio di Matteo Salvini. La manifestazione precede l'evento

E' partito da Corso Venezia e si concluderà in piazza Duomo, con il comizio di Matteo Salvini, il corteo organizzato dalla Lega prima della manifestazione "Senza paura" dei Patrioti Europei. Circa duemila i manifestanti. In testa i sindaci leghisti con la fascia e lo striscione che riprendono il nome della manifestazione, 'Padroni a casa nostra'. Davanti a loro un trattore simbolo delle proteste del partito contro le politiche agricole europee. Un altro trattore chiude la sfilata. Di seguito, la diretta: Salvini: "Permesso soggiorno a punti, se fai errori torni a casa" - "Remigrazione non vuol dire mandare via chiunque incontri per strada, ma che il permesso di soggiorno e la cittadinanza sono un atto di fiducia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lega e Patrioti, il messaggio di Salvini a Orban fa esplodere la piazza: "Continuiamo insieme"

Notizie correlate

Leggi anche: A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: “Vogliamo Salvini al ministero dell’Interno”

Raduno dei Patrioti a Milano, Salvini prepara mobilitazione: tra gli ospiti Bardella, ancora incerta presenza di OrbanSalvini, già da giorni impegnato a Milano per promuovere l’evento, ha chiesto ai dirigenti del Carroccio il massimo sforzo organizzativo.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano; Remigrazione, Salvini a Milano con i patrioti; MILANO: NO ALLA REMIGRAZIONE VOLUTA DA LEGA E PATRIOTI EUROPEI. MOBILITAZIONE DIFFUSA SABATO 18 APRILE; Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezza.

Salvini ai ‘Patrioti europei’: Siamo più forti dopo il referendum, avanti con le riformeROMA – Oggi è il giorno dei Patrioti europei che si sono riuniti in piazza Duomo, a Milano. Dal palco del ‘Remigration Summit’ il leader della Lega rilancia unità e accelerazione sulle riforme, con pa ... dire.it

A Milano corteo dei Patrioti e della Lega in piazza Duomo. Salvini chiude l'eventoCirca 2mila i manifestanti che sfilano verso il Duomo.Slogan anche contro i clandestini e il sindaco Sala (ANSA) ... ansa.it

Manifestazione dei Patrioti dalla Lega a Milano, tensioni tra antagonisti e forze dell'ordine - facebook.com facebook

A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: "Vogliamo Salvini al ministero dell'Interno" x.com