Lega in piazza coi Patrioti Sicurezza e un' altra Ue

Accompagnata dalle polemiche, dal tentativo del Pd di vietarla e dalle minacce dei centri sociali che oggi proveranno ad "accerchiare piazza Duomo", oggi è il giorno della manifestazione "Senza paura, in Europa padroni a casa nostra" promossa dai Patrioti europei e dalla Lega. Gli interventi dal palco inizieranno alle 15, un'ora prima partirà da Porta Venezia un corteo, guidato dal leader e vicepremier Matteo Salvini, sullo stesso percorso della sfilata del 25 Aprile e (anche questo) ha sollevato proteste a sinistra. "Ci danno dei razzisti, dei fascisti, degli egoisti. Ma alla manifestazione ci saranno gli agricoltori, con 20 trattori, le famiglie con i passeggini: perché il bello delle piazze della Lega e dei Patrioti è che non ci sono persone con il volto coperto, petardi, spranghee" ha ribadito ieri Salvini.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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