Il 17 aprile 2026 si è svolto un incontro tra il vice presidente del Consiglio e Infante. L'evento si è svolto senza tensioni e si è concluso in un clima di assoluta tranquillità. Le fonti riferiscono che non ci sono stati momenti di conflitto durante l'incontro, che si è svolto sotto una stretta sorveglianza. Nessun dettaglio sui temi trattati è stato reso pubblico.

Il vice presidente del Consiglio si è trovato in una condizione di assoluta tranquillità durante l’incontro con Infante, avvenuto il 17 aprile 2026. L’appuntamento tra i due esponenti si è svolto in un clima di totale assenza di polemiche o obiezioni, permettendo a Salvini di muoversi in un contesto privo di ostacoli e frizioni. L’assenza di attriti nel dialogo istituzionale. L’analisi dell’incontro rivela come la gestione del rapporto tra le parti sia stata caratterizzata da una fluidità quasi totale. Per Salvini, l’interazione con Infante ha rappresentato un momento di estrema naturalezza, definito dagli osservatori come un servizio privo di qualsiasi tipo di contestazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini e Infante: incontro blindato senza alcun segno di tensione

Notizie correlate

Leggi anche: Padre e figlio trovati morti in casa: non c'era alcun segno di violenza

Conferenza stampa Giampaolo alla vigilia di Cagliari Cremonese: «La tensione è nemica della prestazione, giocare con la paura non risolve alcun problema»Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Infante e Salvini, un servizio senza attrito; Ore 14 Sera: Garlasco lontano dalla chiusura, ma il faccia a faccia tra Milo Infante e Salvini prende la scena; Matteo Salvini contro Roberto Saviano dopo l'assoluzione, è una vergogna e lo riquerelerò; Salvini risponde al telefono a Ore 14 Sera, chi ha chiamato e quella richiesta iniziale fatta a Milo Infante.

Infante e Salvini, un servizio senza attritoIl vice presidente del Consiglio ha respirato aria di casa grazie a una quantità pari allo zero di contestazioni e distinguo ... repubblica.it

Salvini risponde al telefono a Ore 14 Sera, chi ha chiamato e quella richiesta iniziale fatta a Milo InfanteSalvini risponde al telefono durante l'intervista con Milo Infante a Ore 14 sera e rivela novità sulla famiglia nel bosco: la chiamata al collega ... virgilio.it

Saviano: "Assolto da un giudice perché era mio diritto dire che Salvini è ministro della malavita #farwest - facebook.com facebook

Saviano assolto, ma torna all'attacco: "Voleva consegnarmi ai clan". #Salvini: "Querelerò di nuovo". x.com