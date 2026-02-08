Padre e figlio trovati morti in casa | non c' era alcun segno di violenza

Questa mattina a Zafferia, a Messina, sono stati trovati morti un uomo e suo figlio nell’appartamento di casa. I corpi erano senza segni di violenza, ma al momento non si conoscono le cause del decesso. La scena ha lasciato tutti senza parole, e le forze dell’ordine stanno indagando per capire cosa sia successo.

Due corpi sono stati ritrovati in un appartamento di Zafferia, a Messina. Erano padre e figlio e sui loro corpi non figurava alcun segno di violenza. L’allarme è scattato dopo la segnalazione dell’altro figlio, residente fuori dal capoluogo siciliano, preoccupato perché da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con il fratello che si occupava quotidianamente dell’assistenza al padre. Poi la polizia è entrata forzando una finestra e si è trovata davanti una scena drammatica, con i corpi dei due uomini ormai privi di vita. Come riporta MessinaToday, dai primi accertamenti non risultano segni di violenza o elementi che facciano pensare a un’intossicazione da monossido di carbonio: nell’abitazione, infatti, non sarebbero state rinvenute stufe o altre fonti di combustione.🔗 Leggi su Today.it

La polizia ha trovato morto un padre e suo figlio in un appartamento nel quartiere Zafferia a Messina.

A Cuneo, un uomo di 57 anni e suo figlio di 17 sono stati trovati deceduti in casa a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio.

