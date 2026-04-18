Milano violenza antagonista al summit dei patrioti Salvini | Delinquenti

A Milano, durante il Remigration Summit organizzato dalla Lega per i Patrioti europei in Piazza Duomo, si sono verificati scontri tra gruppi antagonisti e le forze dell’ordine. Alcuni manifestanti si sono radunati alle spalle del corteo e hanno dato origine a tensioni che si sono protratte nel centro cittadino. Il ministro dell’interno ha commentato gli episodi definendoli “delinquenti”. La polizia ha intervenuto per disperdere i partecipanti e garantire la sicurezza pubblica.

Mentre in Piazza Duomo, a Milano, si riuniva Remigration Summit organizzato dalla Lega per i Patrioti europei, gruppi di antagonisti si sono riuniti alle spalle del corteo scontrandosi poi con le forze dell'Ordine. Le tensioni sono scattate in Via Borgogna, dove i rossi hanno lanciato petardi, bottiglie di vetro e fumogeni contro le divise, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. A essere presi di mira sono stati anche i giornalisti, impegnati sul luogo a riprendere i fatti. "Questa piazza chiede la pace, non con le bandiere della pace dei centri sociali che anche oggi hanno cercato lo scontro con la polizia - ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini - Quella è la pace dei delinquenti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano, violenza antagonista al summit dei patrioti. Salvini: "Delinquenti" Notizie correlate A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Precedenza a chi arriva da Paesi vicini per cultura"Slogan contro l'immigrazione e interventi dei leader europei: il corteo della Lega culmina con gli interventi dal palco in Piazza Duomo. A Milano il summit dei Patrioti con l'omaggio a Bossi. Salvini: "Più determinati dopo il referendum"Slogan contro l'immigrazione e interventi dei leader europei: il corteo della Lega culmina con gli interventi dal palco in Piazza Duomo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Milano, cortei contro i Patrioti. Tensioni tra antagonisti e le forze dell'ordine. Milano, summit dei patrioti. Antagonisti contro polizia e giornalistiMentre in Piazza Duomo, a Milano, si riuniva la manifestazione Remigration Summit organizzata dalla Lega per il gruppo dei Patrioti ... iltempo.it Milano, cortei contro i Patrioti. Tensioni tra antagonisti e le forze dell'ordineOggi Milano sarà attraversata da cortei di protesta, mentre la Lega sfilerà verso piazza Duomo. Gli organizzatori: La manifestazione della Lega sul percorso del 25 Aprile, uno sfregio. Strade a ... tg24.sky.it