Salute ’rosa’ Dal 22 al 29 aprile visite ed esami

Dal 22 al 29 aprile, gli ospedali Asl di Campostaggia e Nottola partecipano a una settimana dedicata alla salute femminile. Durante questi giorni vengono offerti servizi gratuiti di visite ed esami clinico-diagnostici, oltre a iniziative informative rivolte alle donne. L’evento, promosso dalla Fondazione Onda, si svolge con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della cura della salute femminile.

Una settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile anche gli ospedali Asl di Campostaggia e Nottola aderiscono all’(H) Open day sulla salute della donna promosso da Fondazione Onda. Sono 253 i presidi con il Bollino Rosa che sul territorio italiano offriranno visite, esami, consulenze telefoniche, colloqui ed eventi informativi con l’obiettivo di contribuire a diffondere la cultura della prevenzione. I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica. Le prestazioni offerte...🔗 Leggi su Lanazione.it

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