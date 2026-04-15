Salute della donna | dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti all’ospedale di Acireale

Dal 22 al 29 aprile, presso il Presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera”, saranno offerte visite ed esami gratuiti dedicati alla salute femminile. L'iniziativa si inserisce nell’ambito dell’(H) Open Week, promossa dalla Fondazione Onda Ets, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna. Questa iniziativa mira a sensibilizzare l’attenzione sulle tematiche legate alla salute femminile e a favorire l’accesso a controlli e prevenzione.

Dal 22 al 29 aprile il Presidio ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” aderisce all’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda Ets, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna. La struttura è inserita nel network degli ospedali premiati con tre Bollini Rosa, riconoscimento.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della SofferenzaSaranno 253 i presìdi aderenti al network con il Bollino Rosa che offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali,... Salute della donna, dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl TseUna settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Open week della Salute della Donna, dal 22 al 29 Aprile 2026; Open week sulla salute della donna; Giornata della salute della donna, torna la (H) open week: visite ed esami gratuiti in tutta Italia; Open Week per la Salute della Donna: informazione, prevenzione e cura al femminile. Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti negli ospedali della Asl TseTOSCANA SUD EST. Una settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione Gli ospedali Bollino Rosa delle province di A ... ilcittadinoonline.it Salute della donna, visite ed esami gratuiti negli ospedali dell’Asl Toscana Sud EstDal 22 al 29 aprile Open Week della Fondazione Onda dedicata alal prevenzione. Ecco dove prenotare e quali servizi sono disponibili tra Arezzo, Siena e Grosseto ... lanazione.it Salute della donna: visite ed esami gratuiti negli ospedali dell'Asl... - facebook.com facebook In occasione della (H) Open Week sulla Salute della Donna, AOU di #Modena promuove 'Bollino Rosa in Ambulatorio', incontro gratuito e aperto aperto a tutte sulla prevenzione del carcinoma mammario 27 apr, Poliambulatorio Quadrifoglio Info e prenotazion x.com