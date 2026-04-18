salute e prevenzione donne protagoniste

Questa mattina si svolge un incontro pubblico organizzato dall’Associazione romagnola ricerca tumori, dedicato alla prevenzione e alla salute. L’evento si concentra sul ruolo delle donne come promotrici del benessere all’interno della famiglia e della comunità. Durante l’appuntamento si discuterà di temi legati alla prevenzione, all'importanza delle visite di controllo e alle campagne di sensibilizzazione rivolte al pubblico femminile.

Questa mattina si tiene un incontro pubblico organizzato dall’ Associazione romagnola ricerca tumori, il cui obiettivo è mettere la salute al centro, partendo dalle donne come promotrici del benessere nella famiglia e nella società. L’appuntamento sul tema ’ Donne protagoniste della prevenzione ’, si terrà dalle 10 del mattino a mezzogiorno, nella sala riunioni dell’ospedale Ginesio Marconi di Cesenatico. L’iniziativa è promossa dall’associazione Arrt in co-progettazione con Ausl Romagna, nell’ambito del progetto ’BenEssere in comunità - Distretto Rubicone’, che interessa anche il territorio dei quattro Comuni costieri della provincia di Forlì-Cesena, il principale dei quali è Cesenatico, dove fra le altre cose si sta realizzando l’ampliamento dell’ospedale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Salute femminile: tiroide e mammella | Prevenzione, diagnosi precoce e consapevolezza

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