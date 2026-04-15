' Donne protagoniste della prevenzione' | incontro pubblico 18 aprile all’ospedale Marconi di Cesenatico
Il 18 aprile si terrà un incontro pubblico presso l’ospedale Marconi di Cesenatico intitolato
Mettere la salute al centro, partendo dalle donna come promotrice del benessere nella famiglia e nella società. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico ‘Donne protagoniste della prevenzione’, che si terrà sabato 18 aprile, dalle ore 10 alle 12, nella sala riunioni dell’ospedale Marconi di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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