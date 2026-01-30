Rubava dispositivi informatici in una scuola di San Bartolomeo in Galdo guai per un dipendente dell' istituto

Un dipendente di una scuola di San Bartolomeo in Galdo è stato denunciato per ricettazione. I Carabinieri hanno recuperato tre dispositivi informatici rubati durante un furto avvenuto nell’istituto. L’uomo, che lavorava all’interno della scuola, è stato sorpreso mentre tentava di rivendere la merce. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire se ci siano altri episodi simili e se ci siano complici.

Una denuncia e tre dispositivi informatici recuperati: questo il risultato di un'operazione dei Carabinieri a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, dove un dipendente scolastico è stato accusato di ricettazione dopo il ritrovamento di materiale sottratto a un istituto locale. L'intervento è stato condotto nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati predatori ai danni delle scuole, come reso noto dalle forze dell'ordine. Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri i militari della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) hanno portato avanti specifici servizi mirati a contrastare i furti e altri reati predatori che colpiscono gli istituti scolastici.

