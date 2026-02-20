San Bartolomeo in Galdo truffa un’anziana col trucco del finto nipote | 45enne arrestata dai Carabinieri

A San Bartolomeo in Galdo, una donna di 45 anni ha tentato di truffare un’anziana fingendosi il nipote in difficoltà. La donna ha telefonato alla vittima, inventando una falsa emergenza familiare e convincendola a consegnarle soldi e gioielli. I Carabinieri hanno intercettato la truffa e arrestato la sospettata, che aveva già ottenuto denaro dalla donna. La truffa si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando l’anziana si è resa conto dell’inganno e ha chiamato le forze dell’ordine.

La donna avrebbe raggirato la vittima con una falsa emergenza familiare, facendosi consegnare denaro e monili. Decisive le indagini dei Carabinieri. Un'operazione lampo, condotta con determinazione dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, ha permesso di assicurare alla giustizia una 45enne della provincia di Napoli, già nota alle Forze dell'Ordine, per il reato di truffa aggravata ai danni di un'anziana signora del posto. Secondo un canovaccio ormai tristemente noto, l'imbroglio è scattato in un'ordinaria mattina di provincia con una telefonata a casa dalla malcapitata vittima, in cui l'interlocutore, fingendosi suo nipote, le aveva affabilmente ma concitatamente chiesto del denaro per effettuare dei pagamenti urgenti presso l'ufficio postale del paese.