Israele ha richiesto chiarimenti alla Casa Bianca dopo che Donald Trump ha scritto su un social media di aver

Israele ha chiesto alla Casa Bianca chiarimenti dopo il post con cui Donald Trump ha affermato di avere "proibito" ulteriori attacchi aerei in Libano. E' quanto riferiscono ad Axios una fonte statunitense e un'altra fonte a conoscenza dei fatti. "Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e i suoi consiglieri - riporta Axios - sono rimasti sbigottiti dal post di Trump, che contraddiceva il testo dell'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano pubblicato giovedì dal dipartimento di Stato”. Netanyahu è rimasto personalmente attonito, scioccato e allarmato quando è venuto a conoscenza del post, hanno riferito le fonti. Nel frattempo il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sospeso temporaneamente, fino al 16 maggio, la maggior parte delle sanzioni contro l'industria petrolifera russa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salta la tregua in Libano? Choc Netanyahu per le frasi di Trump sui bombardamenti

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