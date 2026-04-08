Un nuovo passo nel conflitto mediorientale arriva con l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, che prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz come condizione principale. Il presidente degli Stati Uniti definisce questa giornata come un grande passo verso la pace nel mondo, mentre il primo ministro israeliano esprime il suo sostegno alla tregua, escludendo però il Libano da eventuali benefici.

Tregua di due settimane tra Usa e Iran, Israele appoggia ma resta fuori il fronte libanese: sullo sfondo la riapertura di Hormuz e le promesse di un nuovo equilibrio nella regione Si apre uno spiraglio diplomatico nel conflitto mediorientale dopo l’annuncio di una tregua di due settimane tra Stati Uniti e Iran, con la riapertura dello Stretto di Hormuz come condizione centrale. "Un grande giorno per la pace nel mondo. L'Iran vuole accada, ne hanno abbastanza! E lo stesso vale per tutti gli altri!". Esordisce così Donald Trump in un nuovo post su Truth, dopo l'annuncio di due settimane di tregua, in cui afferma che "gli Stati Uniti aiuteranno a gestire l'accumulo di traffico nello Stretto di Hormuz" e parla di "Età dell'Oro in Medio Oriente". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Un grande giorno per la pace nel mondo". Netanyahu: "Israele appoggia la tregua ma Libano escluso"

Leggi anche: Iran, Israele bombarda 2 poli petroliferi nel pieno dei negoziati: Trump accusa Teheran, ma a ostacolare la tregua è ancora Netanyahu

Israele appoggia la tregua temporanea tra USA e Iran, ma resta vigileIsraele ha espresso il proprio sostegno alla decisione del presidente Donald Trump di sospendere per due settimane gli attacchi contro l’Iran, a...

Temi più discussi: Iran, Trump: un grande giorno per la pace mondiale. L’accordo con Teheran vittoria totale e completa Usa; Iran, trattativa per la tregua: le 10 proposte di Teheran. Trump: È un grande passo; IRAN, SI TRATTA: PER TRUMP L’ACCORDO È VICINO; Le parole-choc di Trump: Questa notte un'intera civiltà morirà.

Trump: Un grande giorno per la pace nel mondo. Netanyahu: Israele appoggia la tregua ma Libano esclusoTregua di due settimane tra Usa e Iran, Israele appoggia ma resta fuori il fronte libanese: sullo sfondo la riapertura di Hormuz e le promesse di un nuovo equilibrio nella regione ... msn.com

Trump inaugura il Board of Peace: Niente di più potente e prestigiosoCredo non ci sia mai stato niente di più potente e prestigioso: Donald Trump ha aperto così la prima riunione del Board of Peace a Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un ... tgcom24.mediaset.it

Un’intera civiltà è morta nella notte passata “Non vorrei, ma è probabile”: con questa frase il presidente degli Stati Uniti che pretendeva il Nobel per la pace, il multimiliardario Donald Trump, ieri ha minacciato l’Iran ricacciando il mondo nell’angoscia dell’arm - facebook.com facebook

Trump minaccia l’apocalisse sull’Iran per esorcizzare la propria x.com