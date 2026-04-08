Come e perché è stata raggiunta la tregua in Iran Trump | Si faranno un sacco di soldi Netanyahu | La guerra in Libano va avanti

Nella notte, Iran, Stati Uniti e Israele hanno comunicato di aver concordato un cessate il fuoco di due settimane per il conflitto in Medio Oriente. La tregua riguarda le operazioni militari in corso e mira a ridurre la violenza nella regione. Mentre le parti coinvolte annunciano l’accordo, le tensioni tra le nazioni continuano a essere evidenti, con alcuni leader che commentano le conseguenze economiche e militari di questa decisione.

Iran, Stati Uniti e Israele hanno annunciato nella notte di aver raggiunto un accordo per un cessate il fuoco di due settimane per la guerra che sta sconvolgendo il Medio Oriente. Nuovi negoziati tra Teheran e Washington sono attesi a partire da venerdì 10 aprile a Islamabad, in Pakistan, Paese che avrebbe avuto un ruolo cruciale insieme alla Cina nel far tacere le armi per quattordici giorni. (ANSA FOTO) – Notizie.com Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva lanciato un ultimatum all’Iran, con minacce pesantissime: “Un’intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita”. 🔗 Leggi su Notizie.com

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