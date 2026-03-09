Salerno completati i lavori di restyling della Stazione Irno

A Salerno, i lavori di restyling della stazione Irno sono stati completati da Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS Italiane. La riqualificazione ha riguardato l’aggiornamento degli spazi per migliorarne l’aspetto e la funzionalità, rendendo lo scalo più moderno e accessibile ai viaggiatori. La stazione ora presenta un aspetto rinnovato e più efficiente rispetto al passato.

La stazione di Salerno Irno cambia volto. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) con l'obiettivo di rendere lo scalo ferroviario salernitano più moderno, accessibile e funzionale per i viaggiatori. L'intervento ha riguardato in primis il fabbricato viaggiatori, completamente ristrutturato mediante il rifacimento del tetto, la realizzazione di nuovi bagni pubblici accessibili su ogni livello anche alle persone a mobilità ridotta (PMR), il rinnovo dell'illuminazione e la posa di una nuova pavimentazione. Inoltre, per migliorare la sicurezza degli spostamenti interni, è stato installato un doppio corrimano illuminato lungo la scala principale.