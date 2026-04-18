Elezioni comunali quasi pronta la storica lista deluchiana Progressisti per Salerno | ecco i nomi

Si avvicinano le elezioni comunali e la lista dei Progressisti per Salerno sta per essere completata. Questa formazione civica, nota per il suo sostegno storico a Vincenzo De Luca, si prepara a presentare i nomi dei candidati in vista delle prossime consultazioni. La lista rappresenta un punto di riferimento consolidato nel panorama politico locale, con un passato legato alle passate amministrazioni e alle elezioni precedenti.

È ormai quasi definita la lista dei Progressisti per Salerno, la storica compagine civica che da anni rappresenta uno dei punti di riferimento a sostegno di Vincenzo De Luca nelle competizioni per le Comunali. La formazione, in vista della prossima tornata elettorale, si presenta con un elenco di.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali, Eva Avossa rompe gli indugi: "Mi candido con i Progressisti per Salerno"“Dopo una profonda riflessione, ho scelto di rimettermi in gioco e di candidarmi al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Progressisti per... Elezioni comunali, Barone (Semplice Salerno): "Pronta a ricandidarmi a sindaco"Con un post sui social, la consigliera comunale uscente spiega i motivi della rottura con i partiti dell'ex campo largo e rilancia il suo progetto... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Manovre in Forza Italia per il voto di maggio, la lista è quasi pronta; La coalizione di centrosinistra . Grandi manovre in ‘Imola Corre’ . In lista c’è l’ex nuotatrice Carraro; Bordighera al voto, Axel Vignotto quinto candidato sindaco; Metronapoli, sopralluogo di Manfredi a Capodichino: Stazione quasi pronta. La Maddalena, comunali: quasi pronta la lista di Stefano CossuUfficializzeremo tutto subito dopo Pasqua, dichiara Stefano Cossu, la cui candidatura a sindaco di La Maddalena, alla testa di una lista civica, sembra essere mai assodata ed in attesa soltanto ... unionesarda.it Elezioni comunali Messina, il primo sondaggio: Basile nettamente in testa, gli altri candidati staccati | DATIPrimo sondaggio politico sulle elezioni comunali di Messina dove infiamma la campagna elettorale tra tensioni, botte e risposte e proposte. Secondo un rilevamento di Lab21, Federico Basile (sindaco us ... strettoweb.com La scossa di Aiello e le prossime elezioni comunali - facebook.com facebook Giovedì 9 aprile inizia la par condicio per le elezioni comunali che si terranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Comunicato Corecom FVG, disciplina par condicio e info: corecomfvg.it consiglio.regione.fvg.it x.com