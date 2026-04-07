Trump e l’ultimatum all’Iran parte il countdown tv in Israele
Il presidente degli Stati Uniti ha dato un ultimatum all'Iran, con una scadenza fissata per le 2 di mercoledì 8 aprile. Se non si raggiungerà un accordo, le forze statunitensi sono pronte a intervenire contro infrastrutture e centrali iraniane. Nel frattempo, in Israele prende il via un countdown televisivo legato alla situazione tra Washington e Teheran, mentre le tensioni tra i due paesi si fanno sempre più evidenti.
(Adnkronos) – Donald Trump lancia l'attacco totale contro l'Iran? L'ultimatum fissato dal presidente degli Stati Uniti sta per scadere: alle 2 italiane di mercoledì 8 aprile, in assenza di un accordo con Teheran, gli Usa saranno pronti a colpire le infrastrutture e le centrali dell'Iran. Israele, che affianca gli Stati Uniti nella guerra, attende. E. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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