Trump e l’ultimatum all’Iran parte il countdown tv in Israele

Da periodicodaily.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dato un ultimatum all'Iran, con una scadenza fissata per le 2 di mercoledì 8 aprile. Se non si raggiungerà un accordo, le forze statunitensi sono pronte a intervenire contro infrastrutture e centrali iraniane. Nel frattempo, in Israele prende il via un countdown televisivo legato alla situazione tra Washington e Teheran, mentre le tensioni tra i due paesi si fanno sempre più evidenti.

(Adnkronos) – Donald Trump lancia l'attacco totale contro l'Iran? L'ultimatum fissato dal presidente degli Stati Uniti sta per scadere: alle 2 italiane di mercoledì 8 aprile, in assenza di un accordo con Teheran, gli Usa saranno pronti a colpire le infrastrutture e le centrali dell'Iran. Israele, che affianca gli Stati Uniti nella guerra, attende. E. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Guerra in Iran news, l’ultimatum di Trump: “Hormuz libero o annienteremo le centrali”. La risposta: “Attaccheremo i vostri impianti”. Oltre 170 i feriti in IsraeleRoma, 22 marzo 2026 – “Se l'Iran non aprirà completamente lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e annienteranno le loro varie...

Leggi anche: Ultimatum di Trump e contro ultimatum di Khamenei in scadenza. La guerra in Iran si avvia verso una nuova escalation

BREAKING: Trump DEMANDS Iran open Strait of Hormuz within 48 hours

Video BREAKING: Trump DEMANDS Iran open Strait of Hormuz within 48 hours

Temi più discussi: Trump, ultimatum finale all'Iran: la minaccia e il rischio di crimini di guerra; In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); L’Iran respinge l’ultimatum di Trump; L'ultimatum di Trump per la resa dell'Iran: Tra 48 ore scatenerò l'inferno - 1mattina News 06/04/2.

trump e l ultimatumL’ultimatum di Trump all’Iran scade stanotte: ecco cosa può succedereL’ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un accordo con l’Iran scade tra 15 ore, alle 20:00 ora di Washington, le due di stanotte in Italia. Se entro questa data la Casa bianca e ... tpi.it

trump e l ultimatumAlle 2 di notte scade l'ultimatum all'Iran, Trump: Un'intera civiltà morirà, sarà uno dei momenti più importanti della storiaIl post apocalittico del presidente Usa che evoca il regime change: Potrebbe accadere qualcosa di straordinario e rivoluzionario. Chi lo sa? Lo scopriremo stasera. La strategia del Pentagono per evi ... today.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.