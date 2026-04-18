Salerno abbandonato con la cancrena | l’orrore dello sfruttamento

A Salerno, un uomo di nazionalità indiana, si trova in condizioni gravi vicino a un ospedale dopo aver riportato gravi danni fisici. È stato abbandonato in uno stato di totale isolamento, con una cancrena che rischia di essere fatale. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alle condizioni di sfruttamento e alla gestione di persone in condizioni di vulnerabilità. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità locali.

Un uomo di nazionalità indiana, prossimo alla morte, è stato lasciato in condizioni disperate nei pressi di una struttura ospedaliera a Salerno dopo aver subito gravi danni fisici. Il trentaseienne presenta gambe colpite da cancrena e un’importante infezione al fegato, ferite che suggeriscono una sofferenza prolungata nel tempo prima dell’abbandono. La gravità del quadro clinico solleva interrogativi immediati sulla gestione della sicurezza e sulla dignità umana. Secondo quanto rilevato dalla segretaria generale della Flai, Silvia Guaraldi, una patologia così avanzata non può essere insorta improvvisamente, ma testimonia settimane o addirittura mesi di dolori atroci vissuti in totale isolamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, abbandonato con la cancrena: l’orrore dello sfruttamento Notizie correlate Orrore a Latina: minorenne vittima di tratta e sfruttamento sessualeI due indagati si trovavano già in carcere dallo scorso novembre, quando era stato eseguito nei loro confronti il provvedimento di fermo disposto... Salerno, finisce ai domiciliari per sfruttamento della prostituzioneTempo di lettura: < 1 minuto Le prestazioni delle escort erano pubblicizzate su piattaforme online, e i pagamenti avvenivano anche tramite ricariche... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SALERNO: ABBANDONATO FUORI DALL’OSPEDALE CON LE GAMBE IN CANCRENA, ENNESIMO CASO DI IPERSFRUTTAMENTO IN AGRICOLTURA; Bracciante indiano grave in ospedale a Salerno: sospetto incidente sul lavoro; Salerno, 30enne abbandonato in fin di vita dinanzi al pronto soccorso; Salerno, abbandonato in fin di vita davanti al Ruggi: s’indaga. SALERNO: ABBANDONATO FUORI DALL’OSPEDALE CON LE GAMBE IN CANCRENA, ENNESIMO CASO DI IPERSFRUTTAMENTO IN AGRICOLTURAQueste tragedie non sono incidenti isolati, spiega il sociologo e ricercatore dell'Eurispes Marco Omizzolo raccontando dell'uomo abbandonato fuori dall'ospedale di Salerno, ma il risultato di un mo ... radiondadurto.org Salerno, 36enne abbandonato al pronto soccorso: è in fin di vitaSecondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accompagnato da ignoti fino all’ingresso dell’area triage e poi lasciato lì. agro24.it Salerno ricorda Mario Napoli: l'omaggio al "papà del Tuffatore" - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania - facebook.com facebook RIPARTONO I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO A MATERA, INTERVENTO ASSESSORE COMUNALE PATERINO x.com