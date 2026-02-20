Salerno finisce ai domiciliari per sfruttamento della prostituzione

A Salerno, un uomo è stato messo agli arresti domiciliari per aver sfruttato prostitute attraverso annunci online. Le escort venivano pubblicizzate su piattaforme digitali e i clienti pagavano anche con ricariche su carte prepagate. La polizia ha scoperto che le prestazioni erano organizzate in modo da nascondere le attività illecite. Durante le indagini sono stati sequestrati vari dispositivi elettronici. Le autorità continuano a monitorare le inserzioni sospette su internet.

Tempo di lettura: < 1 minuto Le prestazioni delle escort erano pubblicizzate su piattaforme online, e i pagamenti avvenivano anche tramite ricariche su carte prepagate. Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno con il supporto della Polizia Municipale hanno eseguito un’ordinanza di custodia ai domiciliari nei confronti di M. C., ritenuto al vertice di una rete di persone, indagate – a vario titolo – per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché per spaccio di cocaina e crack. Le attività venivano svolte all’interno di un appartamento ubicato nel centro storico di Salerno, che di fatto veniva gestito dall’uomo in termini di regole, turnazioni e tariffe, compreso l’orario di ricezione dei clienti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, finisce ai domiciliari per sfruttamento della prostituzione Leggi anche: Sfruttamento della prostituzione, tutti assolti dopo processo lungo 7 anni Leggi anche: Sfruttamento della prostituzione e maltrattamenti sulla compagna costretta in casa, arrestato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Telefoni e droga in carcere, arrestato ispettore capo della Polizia Penitenziaria; Scippo e violenza, 37enne finisce ai domiciliari dopo la condanna. Pusher ai domiciliari a Sant'Antonio Abate, nascondeva un tesoro: 850mila euro nel muroAppena un anno fa il suo nome aveva fatto capolino tra le carte della maxi-inchiesta con cui i carabinieri avevano azzerato un colossale giro di spaccio di droga tra Torre Annunziata e ... ilmattino.it Viola più volte i domiciliari: 25enne arrestato dai Carabinieri, finisce in carcereÈ stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza di Floridia e condotto presso la Casa Circondariale Cavadonna di Siracusa un 25enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine per precede ... siracusaoggi.it Quando la giornata finisce, inizia il momento più bello Con il Crazy Weekend Pigiami, il relax raddoppia: Scegli i tuoi pigiami preferiti Il secondo, il meno caro, è al -50%! Ti aspettiamo in negozio! Siamo all'interno di Toys Center Salerno: unica se - facebook.com facebook FINISCE CON LA MOTO CONTRO UN’AUTO, GRAVE 20ENNE Brutto incidente nel pomeriggio in via Mario Pagano a Sala Consilina. Per cause ancora in via di accertamento, un 20enne... x.com