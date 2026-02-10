Orrore a Latina | minorenne vittima di tratta e sfruttamento sessuale

La polizia di Latina ha arrestato ieri due persone, un uomo e una donna, accusati di aver trafficato una minorenne e di averla sfruttata sessualmente. La misura cautelare è stata decisa dal gip di Roma su richiesta della Dda, dopo le indagini che hanno portato alla scoperta di un grave caso di tratta.

Latina, 10 febbraio 2026 – La polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di due soggetti, un uomo e una donna, accusati di traffico di persone e sfruttamento sessuale di una minorenne. I due indagati si trovavano già in carcere dallo scorso novembre, quando era stato eseguito nei loro confronti il provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Latina e successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Latina.

