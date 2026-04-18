Il bilancio delle vittime dell’attentato a Kiev è salito a sei, con quindici persone rimaste ferite, tra cui un bambino di quattro mesi. L’attacco si è verificato in un’area pubblica della città, causando preoccupazione tra la popolazione locale. Le autorità stanno indagando sulle modalità dell’evento e sull’identità di eventuali responsabili. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle forze di sicurezza.

Il bilancio delle vittime dell'attentato terroristico a Kiev è salito a 6 mentre i feriti sono 15 tra i quali un bambino di quattro mesi. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media ucraini. "Secondo le informazioni mediche - spiega il sindaco - cinque persone sono morte a seguito di sparatorie in strada e in un supermercato nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. Una donna, tra le dieci persone ricoverate in ospedale a seguito della sparatoria, è appena deceduta. La sua identità è in fase di accertamento; la donna aveva circa 30 anni. In totale, quindi, sei persone sono morte a causa della sparatoria"....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sale a 6 il bilancio dei morti della sparatoria a Kiev

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