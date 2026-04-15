sale a 9 il bilancio dei morti nella sparatoria in una scuola in turchia

Il ministro dell’Interno turco ha comunicato che il bilancio delle vittime di una sparatoria in una scuola nel paese è salito a nove. Secondo quanto riferito, tra le persone colpite ci sono studenti e insegnanti. La polizia sta indagando sull’accaduto, che è avvenuto in un momento di grande allarme per la sicurezza scolastica. Le autorità stanno cercando di fare chiarezza sui motivi e sui responsabili dell’attacco.

Il ministro dell'Interno turco, Mustafa Ciftci, ha annunciato che sono in tutto 9 le persone che hanno perso la vita per la sparatoria in una scuola media nel sud est della Turchia, dove uno studente dello stesso istituto scolastico ha aperto il fuoco ferendo anche 13 persone, prima di morire, suicidandosi o sparandosi nella concitazione. Sei feriti sono gravi, ha aggiunto il ministro, riferisce Anadolu, mentre i morti sono 8 studenti e un insegnante. Secondo Ntv, il padre dello studente killer è stato arrestato e si sospetta che il ragazzo abbia preso le armi utilizzate nella strage da quelle del padre, che è un agente di polizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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