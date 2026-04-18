Il sindaco, noto per le sue iniziative nel settore immobiliare, ha recentemente fatto una dichiarazione in cui afferma che, se avesse potere decisionale, tasserebbe i ricchi. La frase ha suscitato reazioni e commenti sui social, attirando l’attenzione su un’affermazione che richiama alcune affermazioni fatte in passato da altri politici. La dichiarazione sembra più un tentativo di recuperare consensi che una proposta concreta.

C’è qualcosa di comico nella frase con cui Beppe Sala adesso dice che, se potesse, tasserebbe i ricchi. È una frase che il sindaco di Milano ha regalato ieri al Corriere della Sera a margine di un incontro pubblico. Il primo cittadino non fa altro che scimmiottare Zohran Mamdani a New York, dimenticando quello che diventato il capoluogo lombardo e che i provvedimenti del nuovo idolo della sinistra stanno avendo risultati fallimentari. Il punto non è la battuta, ma sono i provvedimenti favorevoli ai costruttori. Per tredici anni il Comune non ha aggiornato adeguatamente proprio quegli oneri di urbanizzazione che i privati devono pagare quando costruiscono (e che servono alla comunità).🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sala scimmiotta i flop di Mamdani: se potessi pure io tasserei i ricchi

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