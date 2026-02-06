Batistuta svela | Fiorentina? Se potessi io scenderei anche in campo per aiutare! Se mi chiamassero…

L’ex attaccante Gabriel Batistuta ha aperto la porta a un’eventuale ritorno in campo con la Fiorentina. Durante un’intervista, ha detto di essere disposto a scendere in campo se la squadra avesse bisogno e se gli chiedessero di aiutare. Batistuta, che ha lasciato il calcio ormai da anni, ha dimostrato di aver ancora a cuore il club toscano e i tifosi.

Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex Oxlade-Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura. I dettagli Batistuta svela: «Fiorentina? Se potessi io scenderei anche in campo per aiutare! Se mi chiamassero.» Cremonese, Nicola vince il premio Allenatore Gentleman Serie B 202425: «Ha sempre dimostrato grande stile, incarnando principi sportivi in campo e in panchina» Formazioni ufficiali Verona Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Batistuta svela: «Fiorentina? Se potessi io scenderei anche in campo per aiutare! Se mi chiamassero…» Approfondimenti su Batistuta Fiorentina Fiorentina, Dzeko svela: «Facciamo ca****re, stiamo facendo male. Io voglio che se gioco in casa un tifoso mi aiuta» Balotelli e i Mondiali 2026 con l’Italia: “È un sogno, giocherei anche se mi chiamassero a 50 anni” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. El BatiGol #batistuta #argentina #fiorentina #roma #boca #river #goles #crack #idolo Ultime notizie su Batistuta Fiorentina Batistuta: Fiorentina? Nessuno mi ha cercato e mi ha fatto male. Mi sentirei non dimenticato, se potessi scenderei io in campo ad aiutareBatistuta a Firenze è un'istituzione eppure in società nessuno lo ha mai cercato neanche in un momento così difficile come quello che la Fiorentina sta passando oggi. msn.com Oh Pioli, salta la panchina: caos Fiorentina, i tifosi ricordano la retrocessione con BatistutaLa Fiorentina è in picchiata, contestata insieme al suo allenatore - Oh Pioli salta la panchina scandisce la curva Fiesole - e sconfitta pure nello scontro diretto con il Lecce a cui bastano il gol ... tuttosport.com Batistuta chiude il confronto: il genio non si allena “Adoro Messi. Ma Leo, anche se si allenasse 20 ore al giorno, non arriverebbe mai a Maradona”. La frase di Gabriel Batistuta è netta e va dritta al punto del dibattito eterno. Non è una questione di numeri, cont facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.