Petagna si racconta a cuore aperto | È stato un anno e mezzo durissimo | la malattia di mio figlio la separazione dalla mia compagna Sono andato da uno psicologo

Calciomercato Inter, definita la strategia per l’estate: all-in su Vicario! C’è anche un nuovo nome per la difesa Calciomercato Juve, sprint per Senesi: Comolli prepara il colpo in difesa! C’è un fattore che ha convinto il club Genoa, Baldanzi svela: «Voglio convincere il club a riscattarmi! Non è stato un passo indietro, ecco cosa è successo a Roma. De Rossi ha sempre la stessa fame» Quarta maglia Juventus 202526: ufficiale la divisa dei bianconeri, debutto contro il Como.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Petagna: “Sono stato male, mi ha aiutato uno psicologo. Ora ho solo un amico, sono spariti tutti”

Leggi anche: Il calvario di Loredana: “Io e la mia malattia autoimmune, odissea di un anno e mezzo ma ancora nessuna data per la mia visita”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Petagna si racconta alla Gazzetta: I tifosi sono stati d’aiuto. Serve umiltà!; La confessione a cuore aperto di Andrea Petagna: 'Stavo male, ecco come sono tornato a segnare'; Petagna racconta il suo dramma: Ero solo, depresso e con un figlio malato: chi mi girava intorno da anni è sparito - CalcioNapoli24 | CN24; Petagna: L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia.

Petagna, attaccante del Monza, si è raccontato a cuore aperto attraverso questa intervista. Ecco le sue dichiarazioniPetagna, attaccante del Monza, si è raccontato a cuore aperto attraverso questa intervista. Ecco le sue dichiarazioni Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Petagna ha ripercorso il suo diffi ... calcionews24.com

Petagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»Dietro il calciatore c’è l’uomo. E dietro i numeri, spesso, ci sono fragilità che non si vedono. Andrea Petagna lo racconta senza filtri nell’intervista concessa a Nicola Binda per La Gazzetta dello ... ilovepalermocalcio.com

Una foto di Michele Petagna ci porta nella Roma del 1865. Siamo in estate, in Piazza Navona. Qui, per l’ultima volta, compare il famoso lago artificiale che riempiva la piazza ogni anno. Oggi pochi lo ricordano, ma un tempo il laghetto era un momento di svag - facebook.com facebook