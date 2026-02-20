Petagna si racconta a cuore aperto | È stato un anno e mezzo durissimo | la malattia di mio figlio la separazione dalla mia compagna Sono andato da uno psicologo

Andrea Petagna ha rivelato che un anno e mezzo difficile ha segnato la sua vita, a causa della malattia del figlio e della separazione dalla compagna. L’attaccante del Monza ha spiegato di aver affrontato questi momenti complicati con l’aiuto di uno psicologo, cercando di mantenere la concentrazione sul campo. Durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Petagna ha raccontato come questi eventi abbiano influito sul suo umore e sulla sua carriera. Ora, si sente pronto a ripartire con maggiore determinazione.

Petagna si racconta a cuore aperto: «È stato un anno e mezzo durissimo: la malattia di mio figlio, la separazione dalla mia compagna. Sono andato da uno psicologo»

petagna si racconta aPetagna, attaccante del Monza, si è raccontato a cuore aperto attraverso questa intervista. Ecco le sue dichiarazioniPetagna, attaccante del Monza, si è raccontato a cuore aperto attraverso questa intervista. Ecco le sue dichiarazioni Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Andrea Petagna ha ripercorso il suo diffi ... calcionews24.com

petagna si racconta aPetagna: «L’anno più nero della mia vita. Ci giochiamo la A negli scontri diretti in casa contro Palermo e Venezia»Dietro il calciatore c’è l’uomo. E dietro i numeri, spesso, ci sono fragilità che non si vedono. Andrea Petagna lo racconta senza filtri nell’intervista concessa a Nicola Binda per La Gazzetta dello ... ilovepalermocalcio.com