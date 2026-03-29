Durante il Gran Premio del Giappone, il pilota ha ottenuto due vittorie consecutive nel terzo appuntamento del Campionato del Mondo 2026 di Formula 1. La presenza della Safety Car è stata determinante per le sorti della gara, influenzando le strategie e le posizioni dei piloti in pista. Antonelli ha approfittato di questa situazione per mantenere la leadership e conquistare il secondo successo consecutivo.

E sono due. Kimi Antonelli non si ferma e concede il bis nel GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Vittoria in solitaria per il giovane pilota della Mercedes, impeccabile nello sfruttare il potenziale della W17 e nel precedere la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Solo quarto George Russell, con l’altra vettura di Brackley. Un risultato, tuttavia, fortemente condizionato da un episodio chiave nel corso della gara. Antonelli era infatti scattato male dalla pole position, scivolando fino alla sesta posizione. Già al 12° giro, però, il bolognese era in piena rimonta, risalito fino al quarto posto con un ritmo nettamente superiore alla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la Safety Car è stata decisiva per Antonelli: cosa è successo nel GP del Giappone

Articoli correlati

Leggi anche: F1 Gp Giappone: ripartenza super di Antonelli dopo la safety car. C'è lui in testa, Hamilton è 3° Live

Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli fortunato con la Safety Car, ma è un dominio! Vola in testa al Mondiale!

Una raccolta di contenuti su Perché la Safety Car è stata decisiva...

Temi più discussi: Incredibile!, furia Russell per safety car che 'aiuta' Antonelli nel Gp Giappone F1; La rabbia di Russell dopo la safety car: Che sfortuna...; F1, Gp Giappone. Antonelli: La strada è giusta, ma è presto per pensare al Mondiale; Antonelli vince anche a Suzuka, seconda vittoria consecutiva, e diventa leader della classifica iridata. Secondo Piastri, terzo Leclerc.

Perché la Ferrari è stata penalizzata dalla safety car in Bahrain: qual era la strategia per LeclercL’ingresso in pista della Safety Car nel corso del 32° giro del GP del Bahrain della Formula 1 2025 è costato carissimo ai piloti della Ferrari Leclerc e Hamilton che hanno visto improvvisamente ... fanpage.it

Pagina 1 | Ferrari fermata dalla Safety Car, trionfo Mercedes a Melbourne ma la Rossa c'èLe rosse protagoniste nel primo gran premio della stagione che ha visto il successo di Russell davanti ad Antonelli ... tuttosport.com

Radio1 Rai. . #F1 Dopo il successo di due settimane fa in Cina, al #JapaneseGP seconda vittoria consecutiva per Kimi #Antonelli. Secondo Piastri, terzo Leeclerc. Il 19enne pilota di Mercedes, oggi dopo una brutta partenza e poi 'l'aiuto' della safety car per l' - facebook.com facebook

Giro 12/53 - Si apre la finestra Safety Car #JapaneseGp #F1 x.com