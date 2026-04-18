Safari umani a Sarajevo un indagato | Non sono mai stato nei Balcani nemmeno in vacanza

Un uomo di 64 anni, attualmente indagato dalla Procura di Milano, ha dichiarato di non essere mai stato nei Balcani, nemmeno in vacanza. La sua testimonianza si inserisce nell'inchiesta sui cosiddetti

Non sarebbe mai stato nei Balcani, nemmeno in vacanza: a dirlo è l'uomo di 64 anni, indagato dalla Procura di Milano, nell'ambito dell'inchiesta sui safari umani a Sarajevo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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