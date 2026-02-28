Zazzaroni rivela | Un mese fa un dirigente dell’Inter ha detto questo sulla Champions Poi ritratta…

Zazzaroni ha parlato durante una trasmissione radiofonica di un commento fatto da un dirigente dell’Inter circa un mese fa sulla Champions League, poi ha ritratto le sue parole. La discussione si è concentrata sull’eliminazione dell’Inter dalla competizione europea, avvenuta dopo la sconfitta contro il BodoGlimt. La conversazione, condotta con Fabio Caressa, ha affrontato i fatti recenti legati alla squadra nerazzurra.

