Sab Group a Grottazzolina | Servono lucidità e pazienza

La Sab Group Rubicone in Volley affronterà questa sera alle 21 la M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina in una partita valida per il campionato marchigiano. La squadra si sposterà nelle Marche per la trasferta, mentre l’allenatore ha chiesto ai suoi giocatori di mantenere lucidità e pazienza durante l’incontro. La sfida si svolgerà sul campo della squadra locale, in una gara che si preannuncia impegnativa.

Trasferta marchigiana per la Sab Group Rubicone in Volley, che oggi alle 21 sarà impegnata sul campo della M&G Scuola Pallavolo Grottazzolina. I gialloblù, attualmente in testa al girone D del campionato di pallavolo maschile di Serie B, arrivano all’appuntamento forti del successo per 3-0 ottenuto sabato scorso contro Bologna, risultato che ha permesso di allungare a +2 sulla vicecapolista Osimo. Alla vigilia del match, l’allenatore gialloblù Stefano Mascetti fa il punto sulla condizione della squadra, sottolineando i progressi ottenuti nelle ultime settimane: "La condizione fisica è accettabile, stiamo migliorando piano piano e spero si possa arrivare al top nelle prossime gare".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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