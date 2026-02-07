Sab Group a Castelferretti | Sabini squadra ostica

Questa sera alle 18, la Sab Group Rubicone torna in campo a Castelferretti per una partita di pallavolo di serie B. La squadra si prepara a riprendere il ritmo dopo la pausa di fine girone d’andata. Sul campo, i giocatori sono pronti a dare tutto per portare a casa la vittoria contro un avversario ostico.

La Sab Group Rubicone, oggi alle 18, tornerà in campo nel torneo di pallavolo maschile di serie B, tornando a scaldare i motori dopo la sosta di fine girone d'andata. Nell'ultimo turno, i gialloblù erano stati sconfitti 3-0 a San Marino, perdendo la vetta del girone D e venendo superati da Osimo, che ora guida il gruppo con 34 punti, uno in più dei romagnoli. Il tutto in attesa del big match di sabato prossimo, quando le prime due della classe si affronteranno sul campo di San Mauro Pascoli. Restando al presente, oggi a Castelferretti è in programma la sfida contro la Sabini. Alla vigilia della partita, coach Stefano Mascetti ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sugli obiettivi legati all'incontro alle porte, partendo dal tema della condizione fisica del palleggiatore Gherardi: "Sta recuperando, i prossimi allenamenti ci diranno fino a che punto sia in grado di giocare.

Questa sera la Sab Group Rubicone torna in campo a Castelferretti per affrontare la Sabini nella ripresa del campionato di Serie B.

La Querzoli Volley Forlì torna in campo al Villa Romiti, affrontando la Pallavolo Sabini Castelferretti.

