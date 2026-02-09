Catania Toscano suona la carica prima del Cerignola | Servono fiducia pazienza e lucidità

Domani il Catania affronta l’Audace Cerignola al Massimino. Toscano chiede ai suoi giocatori fiducia, pazienza e lucidità, senza troppi giri di parole. L’allenatore sa che questa partita può fare la differenza e parla di stare concentrati e mantenere l’equilibrio, piuttosto che lanciarsi in proclami. È un momento delicato e la squadra deve dimostrare di saper reagire.

Alla vigilia della sfida del Massimino contro l'Audace Cerignola, Domenico Toscano si presenta in conferenza stampa con parole misurate ma dense, come un allenatore che pesa ogni sillaba sapendo che il momento chiede equilibrio più che proclami. Il Catania riparte dalla consapevolezza dei propri.

