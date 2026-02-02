Giochi della solidarietà | i bambini della primaria di Monte Marenzo imparano l’unità attraverso lo sport

Questa mattina, i bambini della primaria di Monte Marenzo hanno partecipato a una giornata dedicata ai giochi di solidarietà. Insieme, hanno imparato a stare uniti attraverso lo sport, giocando e condividendo momenti di allegria. Le attività sono state organizzate per rafforzare il senso di comunità tra i più giovani, coinvolgendoli in giochi che promuovono collaborazione e rispetto. I piccoli hanno dimostrato entusiasmo e spirito di squadra, mentre insegnanti e genitori li hanno accompagnati in questa esperienza diversa dal solito.

A Monte Marenzo, in provincia di Lecco, i bambini della scuola primaria hanno vissuto una giornata diversa dal solito. Non si è trattato di lezioni in aula o di esercizi di matematica, ma di una giornata interamente dedicata allo sport, all'alleanza tra i compagni e al senso di comunità. I "Giochi della solidarietà" hanno riunito oltre cento alunni delle classi terze, quarte e quinte, che si sono sfidati in gare semplici ma significative: corsa con il sacco, staffetta a coppie, salto in lungo con il cappello in testa. L'obiettivo non era vincere, ma imparare a collaborare, a incoraggiare il compagno che cade, a festeggiare insieme anche la sconfitta.

