Turchia autobus si ribalta ad Antalya | almeno 8 morti e 26 feriti

Questa mattina, un autobus che viaggiava da Tekirdag verso Antalya si è ribaltato lungo la tangenziale nord della città turca. L’incidente è avvenuto mentre l’autista, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo in curva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto almeno otto corpi e portato in ospedale 26 feriti. La polizia ha chiuso la strada e avvia le indagini per capire cosa abbia causato l’incidente.

Un autobus in viaggio da Tekirdag ad Antalya, in Turchia, si è ribaltato dopo che l’autista ha perso il controllo mentre guidava in curva lungo la tangenziale nord di Antalya, nei pressi del distretto di Dösemealti. “Secondo i primi resoconti, 8 dei nostri cittadini sono morti e 26 sono rimasti feriti nell’incidente dell’autobus”, ha detto il governatore di Antalya, Hulusi Sahin, in una dichiarazione riportata dai media turchi.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un autobus si è schiantato questa mattina ad Antalya, nel sud della Turchia.

