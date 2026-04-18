Russi il Pantheon risorge | torna il tesoro del Risorgimento

Il cimitero monumentale di Russi, situato in via IV Novembre, ha riaperto al pubblico il Pantheon, che è stato completamente restaurato. I lavori di recupero sono stati conclusi, permettendo di riportare alla luce il tesoro legato al Risorgimento conservato all’interno. Ora il monumento può essere nuovamente visitato e ammirato, ripristinando così un elemento importante della memoria storica della zona.

Il Pantheon situato nel cimitero monumentale di Russi, in via IV Novembre, è tornato a essere pienamente fruibile dopo il completamento dei lavori di restauro. Sabato 18 aprile, la cerimonia di inaugurazione ha la partecipazione di un pubblico numeroso, segnando un momento fondamentale per la valorizzazione del patrimonio storico locale in occasione del bicentenario della nascita di Alfredo Baccarini. L'immobile, che funge da monumento funebre per le famiglie di Alfredo Baccarini, Luigi Carlo Fa .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Russi, il Pantheon risorge: torna il tesoro del Risorgimento Notizie correlate Restauro completato, torna a splendere il Pantheon del cimitero monumentaleAlla presenza di un numeroso pubblico, sabato 18 aprile, al Pantheon all’interno del Cimitero monumentale di Russi in via IV Novembre, si è svolta... Il biopic su Madonna cancellato nel 2023 risorge in The Studio e la regina torna a recitare dopo 23 anniMadonna sta per tornare sul set in un ruolo che nessuno avrebbe potuto immaginare: interpretare sé stessa in una versione fittizia del biopic sulla... Contenuti e approfondimenti Al cimitero inaugurato il restauro del Pantheon con le tombe di Farini e BaccariniÈ stato inaugurato oggi, 18 aprile, il restauro del Pantheon nel cimitero monumentale di Russi, in via IV Novembre. Lo storico immobile ospita le tombe di ... ravennaedintorni.it A Russi l’inaugurazione del restaurato pantheon con il presidente della Cassa di Ravenna Antonio PatuelliAlla presenza di un numeroso pubblico, sabato 18 aprile, al Pantheon all’interno del Cimitero monumentale di Russi in via IV Novembre, si è svolta ... ravennanotizie.it