Nel 2023 il progetto cinematografico dedicato a Madonna è stato cancellato, ma ora si riaccende in una nuova versione intitolata The Studio. La cantante e artista riprenderà a recitare dopo 23 anni, interpretando se stessa in un ruolo che si inserisce in un'ambientazione immaginaria ispirata alla sua vita. La produzione si prepara a riprendere le riprese, segnando un ritorno sul grande schermo per Madonna.

Madonna sta per tornare sul set in un ruolo che nessuno avrebbe potuto immaginare: interpretare sé stessa in una versione fittizia del biopic sulla sua vita che non ha mai visto la luce. La Regina del Pop, 67 anni, apparirà nella seconda stagione di The Studio, la serie comica di Apple TV con protagonista Seth Rogen, segnando il suo primo vero ruolo recitativo dal 2003. L’ultima apparizione di Madonna in un progetto televisivo o cinematografico risale a un cameo in Will & Grace nel 2003, lo stesso anno in cui il suo film Swept Away, remake di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, si rivelò un disastro sia di critica che di pubblico, recuperando appena il 10 percento del budget investito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il biopic su Madonna cancellato nel 2023 risorge in The Studio e la regina torna a recitare dopo 23 anni

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Scelto come figurante «extra» per la seconda stagione di «The Studio» girata al Lido con star internazionali - facebook.com facebook