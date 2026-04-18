Nella diciassettesima giornata della Serie A Élite di rugby, il Rugby Viadana 1970 ha conquistato una vittoria importante sul campo delle Fiamme Oro Rugby a Roma. La partita ha determinato le quattro semifinaliste del campionato. La sfida si è conclusa con il team ospite che ha ottenuto un risultato significativo, influenzando la composizione delle prossime fasi della competizione.

La XVII giornata della Serie A Élite emette i suoi verdetti più pesanti e lo fa soprattutto a Roma, dove il colpo esterno del Rugby Viadana 1970 sul campo delle Fiamme Oro Rugby vale molto più di una semplice vittoria. I lombardi passano al “Gamboni” al termine di una sfida durissima, ribaltata nella ripresa con cinismo e maturità, sfruttando anche la superiorità numerica nel momento chiave. Un successo che significa matematica qualificazione ai playoff e, allo stesso tempo, elimina definitivamente le Fiamme Oro dalla corsa: il quadro delle semifinaliste è così completo, con Viadana che si prende di forza un posto tra le grandi del campionato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Serie A Élite: Viadana espugna il campo delle Fiamme Oro. Decise le quattro semifinaliste

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