Oggi si sono giocati due anticipi della decima giornata di Serie A Elite di rugby. Il Valorugby, campione d’inverno, ha affrontato in casa il Colorno in un derby emiliano molto importante. La partita ha visto i padroni di casa impegnarsi duramente, cercando di allungare la serie positiva, mentre il Colorno ha provato a mettere in difficoltà i favoriti. La giornata è proseguita con un’altra sfida, quella tra Valorugby e Viadana, due squadre che puntano a scalare la classifica.

Si sono disputati oggi due anticipi della decima giornata della Serie A Elite maschile di rugby e in campo sono scesi i campioni d’inverno del Valorugby, che al Mirabello hanno affrontato il Colorno, in un derby emiliano fondamentale per entrambe le formazioni. A seguire ci si è spostati in veneto, dove a Mogliano è arrivato il Viadana, altra formazione pienamente in zona playoff. Ecco come è andata. Al Mirabello non c’è stata praticamente partita: il Valorugby Emilia domina il derby con Colorno e chiude con un pesantissimo 69-5, frutto di undici mete e di un bonus offensivo già messo in cassaforte prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby: Valorugby e Viadana vincono negli anticipi della Serie A Elite

Approfondimenti su Valorugby Viadana

La sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, Serie A Elite, si è conclusa con il risultato di Vicenza, dove il Viadana ha subito una sconfitta.

Nell’ottava giornata della Serie A Elite di rugby, il Valorugby Emilia ha conquistato una vittoria importante contro il Petrarca Padova, consolidando la propria posizione in classifica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Valorugby Viadana

Argomenti discussi: Serie A Elite Maschile, 9° giornata: Valorugby espugna Mogliano e Rovigo impatta con le Fiamme Oro; Partita chiave tra Fiamme Oro e FemiCz Rovigo; Missione compiuta: il Valorugby vince a Mogliano ed è campione d’inverno; Serie A Elite: prima vittoria per Biella! I risultati e la classifica dopo la nona giornata.

Rugby, Serie A Elite: Valorugby batte il Petrarca nel big match e vola in vettaSi è conclusa l’ottava giornata del massimo campionato italiano di rugby e in vetta balza il Valorugby Emilia, che nella supersfida del weekend ha la ... oasport.it

Il Viadana non si ferma e affronta il PetrarcaNella scorsa giornata del Soladria Serie A Elite è cominciata a emergere in classifica la differenza tra le prime quattro e le altre concorrenti alla zona playoff, che devono darsi da fare se vogliono ... tuttosport.com

La giornata inizia con la capolista Valorugby per poi proseguire con il match tra Mogliano e Viadana - facebook.com facebook

La giornata inizia con la capolista Valorugby per poi proseguire con il match tra Mogliano e Viadana x.com