Oggi si è conclusa la decima giornata del campionato di rugby di Serie A Elite. Le Fiamme Oro hanno vinto con fatica contro un avversario difficile, mantenendo vive le speranze di entrare nei playoff. Bene anche Rovigo e Padova, che hanno ottenuto vittorie importanti. La classifica si surriscalda e la corsa continua.

Si è conclusa oggi la decima giornata del massimo campionato italiano di rugby e dopo i successi di ieri di Valorugby Emilia e Viadana, le prime della classe erano chiamate a dare una risposta, con in particolare le Fiamme Oro obbligate a vincere per non vedere la zona playoff scappare via. Ecco come è andata. A Roma non c’è praticamente partita: le Fiamme Oro travolgono Biella 68-14 e si prendono la vittoria con bonus che rimette in carreggiata la corsa playoff. I cremisi dilagano già nel primo tempo, chiuso sul 35-0 dopo cinque mete che indirizzano definitivamente la sfida. Drudi è incontenibile e si guadagna il titolo di player of the match, mentre Di Marco è quasi perfetto dalla piazzola (910). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby: in Serie A Elite vittorie per Fiamme Oro, Rovigo e (a fatica) Padova

Approfondimenti su Fiamme Oro Rovigo

Nella sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, si sono giocati due anticipi importanti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiamme Oro Rovigo

Argomenti discussi: Serie A Elite maschile, Padova supera Viadana nel posticipo del 9° turno; Serie A Elite: prima vittoria per Biella! I risultati e la classifica dopo la nona giornata; Rugby. Serie A Elite maschile 2026: Mogliano Veneto-Viadana - 10a g.ta; Rugby in TV e streaming: le dirette del 24 e 25 gennaio 2026.

Rugby: Valorugby e Viadana vincono negli anticipi della Serie A EliteSi sono disputati oggi due anticipi della decima giornata della Serie A Elite maschile di rugby e in campo sono scesi i campioni d’inverno del Valorugby, ... oasport.it

Rugby, in Serie A élite il campione d’inverno è il Valorugby EmiliaNei primi due match della nona giornata, l'ultima del girone d'andata, della regular season della Serie A élite 2025-2026 di rugby maschile, arriva il ... oasport.it

Un vero piacere incontrare e fotografare il Campione Olimpico Massimo Stano, durante il nostro giro di perlustrazione del Trofeo Lidense. Preparatevi per domani ;-) #fiammeoro #diadora#diadorarunning Massimo Stano Fiamme Oro Atletica - facebook.com facebook

Milano Cortina -7: consegnata 'Casa Fiamme Oro' a Cortina. Ospitata nei locali del nuovo Commissariato, nell'area dell'ex stazione ferroviaria #ANSA x.com