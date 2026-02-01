Rugby | in Serie A Elite vittorie per Fiamme Oro Rovigo e a fatica Padova
Oggi si è conclusa la decima giornata del campionato di rugby di Serie A Elite. Le Fiamme Oro hanno vinto con fatica contro un avversario difficile, mantenendo vive le speranze di entrare nei playoff. Bene anche Rovigo e Padova, che hanno ottenuto vittorie importanti. La classifica si surriscalda e la corsa continua.
Si è conclusa oggi la decima giornata del massimo campionato italiano di rugby e dopo i successi di ieri di Valorugby Emilia e Viadana, le prime della classe erano chiamate a dare una risposta, con in particolare le Fiamme Oro obbligate a vincere per non vedere la zona playoff scappare via. Ecco come è andata. A Roma non c’è praticamente partita: le Fiamme Oro travolgono Biella 68-14 e si prendono la vittoria con bonus che rimette in carreggiata la corsa playoff. I cremisi dilagano già nel primo tempo, chiuso sul 35-0 dopo cinque mete che indirizzano definitivamente la sfida. Drudi è incontenibile e si guadagna il titolo di player of the match, mentre Di Marco è quasi perfetto dalla piazzola (910). 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondimenti su Fiamme Oro Rovigo
Rugby, Serie A Elite: Rovigo batte Valorugby e vola in testa. Fiamme Oro seconde con bonus
Rugby, Serie A Elite: il Valorugby vince il big match contro le Fiamme Oro. Rovigo espugna Colorno
Nella sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby, si sono giocati due anticipi importanti.
Ultime notizie su Fiamme Oro Rovigo
Argomenti discussi: Serie A Elite maschile, Padova supera Viadana nel posticipo del 9° turno; Serie A Elite: prima vittoria per Biella! I risultati e la classifica dopo la nona giornata; Rugby. Serie A Elite maschile 2026: Mogliano Veneto-Viadana - 10a g.ta; Rugby in TV e streaming: le dirette del 24 e 25 gennaio 2026.
Rugby: Valorugby e Viadana vincono negli anticipi della Serie A EliteSi sono disputati oggi due anticipi della decima giornata della Serie A Elite maschile di rugby e in campo sono scesi i campioni d’inverno del Valorugby, ... oasport.it
Rugby, in Serie A élite il campione d’inverno è il Valorugby EmiliaNei primi due match della nona giornata, l'ultima del girone d'andata, della regular season della Serie A élite 2025-2026 di rugby maschile, arriva il ... oasport.it
Un vero piacere incontrare e fotografare il Campione Olimpico Massimo Stano, durante il nostro giro di perlustrazione del Trofeo Lidense. Preparatevi per domani ;-) #fiammeoro #diadora#diadorarunning Massimo Stano Fiamme Oro Atletica - facebook.com facebook
Milano Cortina -7: consegnata 'Casa Fiamme Oro' a Cortina. Ospitata nei locali del nuovo Commissariato, nell'area dell'ex stazione ferroviaria #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.