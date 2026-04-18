Rugby Italia travolta dall’Irlanda | bonus prezioso con D’Incà

Nella partita valida per il secondo turno del Sei Nazioni femminile, l’Italia è stata sconfitta dall’Irlanda con il punteggio di 57-20. L’incontro si è svolto a Galway sabato 18 aprile 2026. La squadra italiana ha conquistato un punto bonus, ma non è riuscita a mantenere il passo contro l’avversaria. La gara si è conclusa con una vittoria convincente per le padrone di casa.

L’Italia si arrende a Galway per 57-20 contro l’Irlanda, nel secondo turno del Sei Nazioni femminile disputato questo sabato 18 aprile 2026. Nonostante il pesante scarto nel punteggio, le azzurre riescono a strappare un punto prezioso grazie alla meta conclusiva di Alyssa D’Incà al settantottesimo minuto, che garantisce il bonus offensivo. Gestione dei possessi e fallimenti tattici in campo. Il match si è trasformato rapidamente in una prova di resistenza per le ragazze di Francesca Sgorbini e Elettra Costantini. Fin dal primo minuto di gioco, la gestione della palla è stata problematica: l’Italia ha faticato a costruire manovre fluide, calci d’inizio che hanno restituito immediatamente il possesso alle padrone di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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