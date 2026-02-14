Rugby l’Italia sfiora l’impresa a Dublino ma è sconfitta 20-13 dall’Irlanda

L’Italia ha perso contro l’Irlanda 20-13 a Dublino, una sconfitta che arriva dopo aver sfiorato un’impresa. La squadra di casa ha dominato il primo tempo, sfruttando principalmente le occasioni create con le touche e la pressione costante sulla linea di meta. Gli azzurri hanno tentato di reagire nel secondo tempo, ma non sono riusciti a capitalizzare le opportunità, lasciando spazio alle ripartenze irlandesi. La partita si è decisa negli ultimi minuti, quando l’Irlanda ha segnato il punto decisivo con un piazzato.

Non tutte le ciambelle escono col buco. L'Italia non riesce a doppiare la storica vittoria di sabato scorso all'Olimpico contro la Scozia e viene sconfitta per la prima volta nel Sei Nazioni 2026. La squadra di Quesada non ha affatto demeritato all'Aviva Stadium, dominando i padroni di casa per lunghi tratti e chiudendo avanti il primo tempo. A condannare gli Azzurri un momento di crisi nel secondo tempo, quando le mete di Conan e Baloucoune portano avanti di 10 punti i padroni di casa. Superato il momento difficile, l'Italia accorcia con una punizione di Garbisi ed assedia negli ultimi minuti i Verdi.