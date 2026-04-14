Dopo la sconfitta contro la Francia alla prima partita del Sei Nazioni, la nazionale femminile di rugby si prepara ad affrontare la sfida in Irlanda. La squadra ha annunciato le atlete convocate per questa seconda uscita del torneo. La trasferta irlandese rappresenta un nuovo impegno per le italiane, che cercano di migliorare il risultato ottenuto nell’esordio. La partita si svolgerà in un impianto sportivo irlandese.

Dopo la sconfitta patita in Francia all’esordio, l’Italia si appresta a vivere la trasferta in Irlanda per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: il commissario tecnico Fabio Roselli ha diramato l’elenco delle convocate per il raduno di Roma, in programma fino a giovedì 16 aprile, quando è fissata la partenza per Galway. Per la prima volta da quando è CT, Roselli chiama in azzurro Giulia Cavina, convocata assieme alla sorella gemella Micol, già convocata contro la Francia. Ritorna in azzurro anche Michela Sillari, assente nella trasferta in casa delle transalpine. Sono trenta nel complesso le azzurre convocate per il...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, le convocate dell’Italia per la sfida in Irlanda del Sei Nazioni

Intense and exciting women's rugby match #rugby #sports #fyp #nfl #usa

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il match del Sei Nazioni contro la FranciaLa finale della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile si disputerà domenica 29 marzo alle ore 15.

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia a Dublino sfida l’Irlanda per sognareL’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda.