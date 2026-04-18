Nel primo incontro delle Six Nations U21 Series, l’Italia femminile di rugby ha perso contro l’Irlanda a Galway con un punteggio di 55-8. La squadra italiana ha concluso il primo tempo con un punteggio di 36-8, giocando gli ultimi dieci minuti in 13 contro 15. La partita si è conclusa con una netta vittoria delle avversarie, sotto la guida di un commissario tecnico.

Nel primo turno delle Six Nations U21 Series, l’Italia esce sconfitta dal match giocato a Galway: l’Irlanda supera le azzurrine con lo score di 55-8, dopo aver chiuso sul 36-8 la prima frazione, nella quale le ragazze guidate da Diego Saccà hanno giocato gli ultimi 10? in 13 contro 15. Nel primo tempo l’Italia regge l’onda d’urto irlandese fino al 24?, quando Elena Errichiello mette a segno l’unica meta italiana, portando lo score sul 12-5. Le padrone di casa poi dominano, ed arrivano uno dietro l’altro i gialli a Maione (30?) e Floridia (31?), con l’Irlanda che allunga fino al 22-5. Al 36? Pratichetti accorcia dalla piazzola per il 22-8, ma le irlandesi sfruttano la doppia superiorità numerica per arrivare sul 36-8 all’intervallo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, l’Italia U21 cede nettamente alle pari età dell’Irlanda

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