Rugby Sei Nazioni Under 20 | l’Italia cede di misura all’Irlanda a Cork
L’Italia ha perso di stretta misura contro l’Irlanda a Cork, un risultato che nasce da un’azione decisiva negli ultimi minuti del match. La partita, giocata davanti a un pubblico appassionato, ha visto i giovani italiani resistere fino all’ultimo tentativo irlandese, che ha deciso l’esito finale. La sfida si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando aperti molti spunti per le prossime partite del torneo.
Allo stadio di Cork va in scena una sfida vibrante e ricca di colpi di scena tra Irlanda e Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2026. Un match giocato a ritmi altissimi, con continui ribaltamenti di fronte e un’Italia coraggiosa, capace di rispondere colpo su colpo all’intensità e alla fisicità dei padroni di casa in una battaglia rimasta in bilico fino agli ultimi istanti. Avvio intenso a Cork, dove l’Irlanda Under 20 sblocca subito il punteggio al 2’ con il piazzato di Tom Wood per il 3-0. L’Italia reagisce immediatamente e al 3’ rompe la linea difensiva con una grande iniziativa di Riccardo Casarin, che trova un varco e mette pressione ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
