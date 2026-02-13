Rugby Sei Nazioni Under 20 | l’Italia cede di misura all’Irlanda a Cork

L’Italia ha perso di stretta misura contro l’Irlanda a Cork, un risultato che nasce da un’azione decisiva negli ultimi minuti del match. La partita, giocata davanti a un pubblico appassionato, ha visto i giovani italiani resistere fino all’ultimo tentativo irlandese, che ha deciso l’esito finale. La sfida si è conclusa con un punteggio stretto, lasciando aperti molti spunti per le prossime partite del torneo.

Allo stadio di Cork va in scena una sfida vibrante e ricca di colpi di scena tra Irlanda e Italia, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2026. Un match giocato a ritmi altissimi, con continui ribaltamenti di fronte e un’Italia coraggiosa, capace di rispondere colpo su colpo all’intensità e alla fisicità dei padroni di casa in una battaglia rimasta in bilico fino agli ultimi istanti. Avvio intenso a Cork, dove l’Irlanda Under 20 sblocca subito il punteggio al 2’ con il piazzato di Tom Wood per il 3-0. L’Italia reagisce immediatamente e al 3’ rompe la linea difensiva con una grande iniziativa di Riccardo Casarin, che trova un varco e mette pressione ai padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda.

Questa fine settimana si gioca la seconda giornata del Sei Nazioni 2026.

