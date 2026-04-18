Il Valorugby Emilia ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Petrarca a Padova, con il risultato finale di 14-13. La partita si è conclusa con un punto di scarto, confermando il successo sul campo avversario e mantenendo il team in testa alla classifica. La gara è stata molto combattuta e si è decisa negli ultimi minuti.

Il Valorugby Emilia ha conquistato una vittoria fondamentale sul campo del Petrarca a Padova, chiudendo il match con un punteggio di 14-13 e consolidando la propria posizione di vertice in classifica. La sfida giocata allo stadio Geremia ha i ragazzi di Marcello Violi riuscire a resistere alla pressione padovana, ottenendo quattro punti decisivi per la corsa ai playoff dopo un primo tempo dominato dalle schiaccianti prestazioni dei propri giocatori. L’impatto tattico del primo tempo e il valore della difesa. La partita si è decisa in gran parte nei primi quaranta minuti di gioco, quando la squadra reggiana è riuscita a costruire un vantaggio che sarebbe servito da scudo per l’intera contesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rugby, colpo di classe del Valorugby: Padova piegata 14-13

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